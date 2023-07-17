Яганов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1959
Отец: Яганов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1986
Сын: Яганов Пётр Петрович
Мать ребёнка: Яганова Вера Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.02.1988
Дочь: Шубина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Яганова Вера Геннадьевна
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край