Яганов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яганов Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1959

Отец: Яганов Михаил Яковлевич

Мать: Яганова Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
23.06.1986

Сын: Яганов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Яганова Вера Геннадьевна

Рождение ребёнка
06.02.1988

Дочь: Шубина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Яганова Вера Геннадьевна

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
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