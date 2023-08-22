Корнилов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1923
Сын: Корнилов Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Кочетовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Бобылева Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно