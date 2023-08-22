Корнилов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1918

Сын: Корнилов Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1923

Сын: Корнилов Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Бобылева Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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