Милюсева (Крутохвостова) Капитолина (Ангелина) Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1928
Дата смерти27.12.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1928
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Милюсев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Милюсев Алексей Евменович
Рождение ребёнка
24.08.1956
Дочь: Толстова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Милюсев Алексей Евменович
Рождение ребёнка
20.01.1961
Сын: Милюсёв Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Милюсев Алексей Евменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2002