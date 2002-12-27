Милюсева (Крутохвостова) Капитолина (Ангелина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюсева (Крутохвостова) Капитолина (Ангелина) Ивановна

Место рождения

Дедня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.04.1928

Дата смерти

27.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1928

Отец: Крутохвостов Иван Иванович

Мать: Крутохвостова Ксенья Макеевна

Дедня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Милюсев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Милюсев Алексей Евменович

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.08.1956

Дочь: Толстова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Милюсев Алексей Евменович

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.01.1961

Сын: Милюсёв Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Милюсев Алексей Евменович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюсев Алексей Евменович

Смерть
27.12.2002
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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