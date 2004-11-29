Лавров Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1936

Дата смерти

29.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1959

Дочь: Мыкртычян Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Лаврова Софья Николаевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1963

Дочь: Нечаева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Лаврова Софья Николаевна

Смерть
29.11.2004
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