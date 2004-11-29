Лавров Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1936
Дата смерти29.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1959
Дочь: Мыкртычян Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Лаврова Софья Николаевна
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1963
Дочь: Нечаева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Лаврова Софья Николаевна
Смерть
29.11.2004