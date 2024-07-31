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Червяков Аким

Место рождения

Вечна, Россия

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Червяков Петр

Мать: Соломония

Бракосочетание
03.02.1864

Жена: Червякова Александра

Рождение ребёнка
25.09.1866

Дочь: (Червякова) Ефросиния

Мать ребёнка: Червякова Александра

Рождение ребёнка
30.08.1868

Дочь: (Червякова) Марфа

Мать ребёнка: Червякова Александра

Рождение ребёнка
27.10.1869

Дочь: (Червякова) Прасковья

Мать ребёнка: Червякова Александра

Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: (Червякова) Елизавета

Мать ребёнка: Червякова Александра

Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Червяков Захарий

Мать ребёнка: Червякова Александра

Рождение ребёнка
06.10.1886

Дочь: (Червякова) Полина

Мать ребёнка: Червякова Александра

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Червяков Николай

Мать ребёнка: Червякова Александра

Смерть
Неизвестно

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