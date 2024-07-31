Червяков Аким
Место рожденияВечна, Россия
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: Червяков Петр
Мать: Соломония
Бракосочетание
03.02.1864
Жена: Червякова Александра
Рождение ребёнка
25.09.1866
Дочь: (Червякова) Ефросиния
Мать ребёнка: Червякова Александра
Рождение ребёнка
30.08.1868
Дочь: (Червякова) Марфа
Мать ребёнка: Червякова Александра
Рождение ребёнка
27.10.1869
Дочь: (Червякова) Прасковья
Мать ребёнка: Червякова Александра
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: (Червякова) Елизавета
Мать ребёнка: Червякова Александра
Рождение ребёнка
03.09.1883
Сын: Червяков Захарий
Мать ребёнка: Червякова Александра
Рождение ребёнка
06.10.1886
Дочь: (Червякова) Полина
Мать ребёнка: Червякова Александра
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Червяков Николай
Мать ребёнка: Червякова Александра
Смерть
Неизвестно