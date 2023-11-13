Враштиль (Макарова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Враштиль (Макарова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1925

Отец: Макаров Иван

Мать: Макарова Неизв

Смерть
Неизвестно
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