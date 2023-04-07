Шостакович (Шостаковіч) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостакович (Шостаковіч) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Вашкевич Агата Иванова

Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Shostakovich Marilya Янкава

Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Эльжбета Иванова

Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шостакович Ангеля Иванова

Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дорота Иванова

Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
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