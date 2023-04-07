Шостакович (Шостаковіч) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Вашкевич Агата Иванова
Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Shostakovich Marilya Янкава
Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Эльжбета Иванова
Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шостакович Ангеля Иванова
Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дорота Иванова
Отец ребёнка: Шостакович Иван Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно