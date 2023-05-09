Алексеева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Алексеев Стефан Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Алексеев Валериан Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Алексеев Григорий Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Алексеев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Алексеева Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Алексеев Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Алексеева Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Алексеева Галина Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Алексеев Аркадий Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексеев Вениамин Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Алексеев Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Константин Николаевич

Смерть
1915
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