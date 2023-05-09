Алексеева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Алексеев Стефан Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Валериан Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Григорий Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Дочь: Алексеева Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Дочь: Алексеева Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Дочь: Алексеева Галина Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Аркадий Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Вениамин Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич
Сын: Алексеев Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Николаевич