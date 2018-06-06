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Салахетдинова Богдана Дамировна
Салахетдинова Богдана Дамировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2018
Пол
Женский
Отец
Салахетдинов Дамир Ринатович
1981 г.р.
Мать
Баладурина Евгения Геннадьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2018
Отец:
Салахетдинов Дамир Ринатович
Мать:
Баладурина Евгения Геннадьевна
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