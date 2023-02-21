Ползиков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ползиков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1854
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Киевская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1874
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