Ползиков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1854
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Киевская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1874