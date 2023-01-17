Нефёдов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Василий Иванович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907

Отец: Нефёдов Иван Никифорович

Мать: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство
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