Корнюхин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнюхин Александр Николаевич

Корнюхин Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1946

Дата смерти

28.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Александровна

Мать ребёнка: Корнюхина Нина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.04.2011
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close