Корнюхин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1946
Дата смерти28.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Александровна
Мать ребёнка: Корнюхина Нина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.04.2011
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область