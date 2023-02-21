(Варнавская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варнавская) Галина

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Место рождения

коломна

Дата рождения

13.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937

Отец: Варнавский Михаил

Мать: Варнавская Анна

коломна
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