Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Варнавская) Галина
(Варнавская) Галина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
коломна
Дата рождения
13.08.1937
Пол
Женский
Отец
Варнавский Михаил
1911 г.р.
Мать
Варнавская (Корноухова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937
Отец:
Варнавский Михаил
Мать:
Варнавская Анна
коломна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия