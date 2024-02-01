Федоренко Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Михаил Никифорович

Федоренко Михаил Никифорович

avatar

Место рождения

г. Грозный

Дата рождения

10.11.1911

Дата смерти

05.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911

Отец: Федоренко Никифор

Мать: Устинова Анастасия Ивановна

г. Грозный
Рождение ребёнка
30.08.1937

Дочь: Назаренко Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Федоренко Мария Порфировна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
06.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоренко Мария Порфировна

Рождение ребёнка
18.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоренко Наталья Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Мария Порфировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Наталья Ивановна

Смерть
05.04.1991
г. Грозный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close