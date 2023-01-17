Трофимов Николай
Место рождения
Дата рождения01.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: Трофимов Дмитрий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
20.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область