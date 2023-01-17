Трофимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Николай

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: Трофимов Дмитрий

Мать: Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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