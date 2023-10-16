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Соколов Стафей Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайгородский уезд, д Макарово
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Соколов Василий Стафеевич

Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Соколов Анисим Стафеевич

Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Соколов Петр Стафеевич

Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Соколов Иван Стафеевич

Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Меланья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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