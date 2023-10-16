Соколов Стафей Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Кайгородский уезд, д Макарово
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Соколов Василий Стафеевич
Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Место жительства
С 1739
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Соколова Меланья Григорьевна
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно