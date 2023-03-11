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(Ряга) Анна
(Ряга) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ряга Фока
Мать
?
1874 г.р.
Дети
Алла
Владимир
Дмитрий
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ряга Фока
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Алла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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