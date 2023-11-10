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Балашова Надежда Павловна

Место рождения

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

04.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889 ст.

Отец: Балашов Павел Егорович

Мать: Балашова Евдокия Сергеевна

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. МОСКОВСКИЙ УЕЗД. КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ Церковь.
Бракосочетание
26.04.1909

Муж: Александр Павлович

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3881, стр. 450
Рождение ребёнка
1910

Сын: Александр Александрович

Отец ребёнка: Александр Павлович

Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №194, стр. 201.
Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александр Павлович

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4260, стр. 100
Смерть
Неизвестно
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