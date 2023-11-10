Балашова Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения04.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.08.1889 ст.
Отец: Балашов Павел Егорович
Метрика о рождении: МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. МОСКОВСКИЙ УЕЗД. КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ Церковь.
Бракосочетание
26.04.1909
Муж: Александр Павлович
Метрика о бракосочетании: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3881, стр. 450
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Александр Павлович
Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №194, стр. 201.
Рождение ребёнка
14.02.1912
Отец ребёнка: Александр Павлович
Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4260, стр. 100
Смерть
Неизвестно