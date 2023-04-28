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Владейщиков Василий Федорович

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Военная служба
1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 280-й пехотный Сурский полк Место рождения. Губерния Пермская губ. Место рождения. Уезд Екатеринбургский уезд Место рождения. Волость Маминская вол. Причина... Показать все
Смерть
Неизвестно
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