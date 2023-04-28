Владейщиков Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 280-й пехотный Сурский полк Место рождения. Губерния Пермская губ. Место рождения. Уезд Екатеринбургский уезд Место рождения. Волость Маминская вол. Причина... Показать все
Смерть
Неизвестно