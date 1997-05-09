Дягель Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1924
Дата смерти09.05.1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Забродина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Дягель Михаил Павлович
Рождение ребёнка
02.09.1954
Сын: Дягель Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дягель Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.09.1962
Сын: Дягель Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дягель Михаил Павлович
Смерть
09.05.1997