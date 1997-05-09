Дягель Нина Ивановна 05.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дягель Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1924

Дата смерти

09.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924

Отец: Пермяков Иван Семёнович

Мать: Пермякова Василевская Аксиния

Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Забродина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Дягель Михаил Павлович

Рождение ребёнка
02.09.1954

Сын: Дягель Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дягель Михаил Павлович

Рождение ребёнка
20.09.1962

Сын: Дягель Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дягель Михаил Павлович

Смерть
09.05.1997

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