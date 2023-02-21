Гаврилова Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1985
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1987
Сын: Гаврилов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности