Гаврилова Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1985

Сын: Гаврилов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1987

Сын: Гаврилов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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