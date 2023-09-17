Рогозина Ольга Изосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1957
Отец: Бутусов Изосим Иванович
Мать: Бутусова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карелин Александр Валентинович
Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1986
Дочь: Мордвинцева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1989
Дочь: Рогозина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно