Рогозина Ольга Изосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Ольга Изосимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1957

Отец: Бутусов Изосим Иванович

Мать: Бутусова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Александр Валентинович

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1986

Дочь: Мордвинцева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1989

Дочь: Рогозина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельцын Юрий Владимирович

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