Stulmaker (Freedman) Rose — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stulmaker (Freedman) Rose

Место рождения

New York

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Freedman Samuel

Мать: Freedman Rachel

New York
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