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Stulmaker (Freedman) Rose
Stulmaker (Freedman) Rose
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Место рождения
New York
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Freedman Samuel
Мать
Freedman (Hirschberg) Rachel
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Freedman Samuel
Мать:
Freedman Rachel
New York
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