Александров Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1895 ст.
Рождение ребёнка
17.06.1896 ст.
Сын: Александров Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Александрова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
17.08.1906
Сын: Александров Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Александрова Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно