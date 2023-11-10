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Александров Дмитрий Александрович

Место рождения

Денисова Горка, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисова Горка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.09.1895 ст.

Жена: Александрова Ефросинья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1896 ст.

Сын: Александров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Александрова Ефросинья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1906

Сын: Александров Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Александрова Ефросинья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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