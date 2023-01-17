Еренкова (Сухова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еренков Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Еренков Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еренков Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бинюк Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Еренков Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018