Еренкова (Сухова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еренкова (Сухова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1941

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Сухов Василий Кириллович

Мать: Сухова Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еренков Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Еренков Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еренков Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Еренков Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бинюк Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Еренков Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еренков Геннадий Иванович

Смерть
2018
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