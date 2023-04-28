Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Селезнев Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Дочь: Извекова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Дочь: Свердлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Сын: Селезнев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Дочь: Блидуркина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Дочь: Лобова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Сын: Селезнев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович