Вшивцев Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1823
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1823
Рождение ребёнка
12.09.1842
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1866