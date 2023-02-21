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Вшивцев Иван Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1823

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1823

Отец: Вшивцев Архип Григорьевич

Мать: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
12.09.1842

Сын: Вшивцев Трофим Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Настасья Андреева

Смерть
После 1866
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