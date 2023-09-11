Герасимова (Лемпке) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Лемпке) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1946

Сын: Герасимов Сергей Феоктистович

Отец ребёнка: Герасимов Феоктист Яковлевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Феоктист Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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