Герасимова (Лемпке) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1946
Сын: Герасимов Сергей Феоктистович
Отец ребёнка: Герасимов Феоктист Яковлевич
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно