Мустаев Зядит Хафизович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустаева Самига
Рождение ребёнка
30.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустаева Самига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустаева Самига
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно