Мустаев Зядит Хафизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаев Зядит Хафизович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Самига

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Самига

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева Самига

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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