Маркашова (Голева) Мария Голева Около 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркашова (Голева) Мария Голева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Голев Василий Голев

Мать: Голева Вера Ильинична

Рождение ребёнка
Около 30.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рядинский Егор Рядинский

Тульская обл., пос. Товарковский
Рождение ребёнка
29.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркашов Дмитрий Маркашов

Смерть
Около 1991
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
деревня Малевка, новое Малевкинское кладбище

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