Маркашова (Голева) Мария Голева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Голев Василий Голев
Мать: Голева Вера Ильинична
Рождение ребёнка
Около 30.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рядинский Егор Рядинский
Тульская обл., пос. Товарковский
Рождение ребёнка
29.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркашов Дмитрий Маркашов
Смерть
Около 1991
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
деревня Малевка, новое Малевкинское кладбище