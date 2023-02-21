Кадочников Нестор Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Нестор Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кадочников Сафрон Никитович

Мать: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кадочников Иван Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1869

Сын: Кадочников Семен

Мать ребёнка: не указана

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольникова Васса

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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