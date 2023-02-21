Кадочников Нестор Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кадочников Сафрон Никитович
Мать: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кадочников Иван Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1869
Сын: Кадочников Семен
Мать ребёнка: не указана
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольникова Васса
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно