Борищук (Савчук) Евгения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борищук (Савчук) Евгения Игнатьевна

Место рождения

В. Мацевичи

Дата рождения

14.01.1904

Дата смерти

11.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904

Отец: Савчук Игнат Степанович

Мать: Савчук Ярина Даниловна

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
11.11.1922

Дочь: Елизавета Климовна

Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1925

Дочь: Герщук Мария Климовна

Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич

Украина
Рождение ребёнка
03.11.1927

Дочь: Цымбалюк Евдокия Климовна

Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич

Украина
Рождение ребёнка
16.10.1929

Сын: Ямковой Павел Климович

Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич

Украина
Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Борищук Василий Назарович

Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович

Украина
Рождение ребёнка
1934

Сын: Борищук Сергей Назарович

Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович

Украина
Рождение ребёнка
07.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович

Рождение ребёнка
23.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович

Украина
Рождение ребёнка
1941

Сын: Борищук Пётр Назарович

Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Борищук Алексей Назарович

Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борищук Назар Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямковой Клим Васильевич

Смерть
11.04.1980
Украина
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