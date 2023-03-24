Борищук (Савчук) Евгения Игнатьевна
Место рожденияВ. Мацевичи
Дата рождения14.01.1904
Дата смерти11.04.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904
Отец: Савчук Игнат Степанович
Мать: Савчук Ярина Даниловна
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
11.11.1922
Дочь: Елизавета Климовна
Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1925
Дочь: Герщук Мария Климовна
Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич
Украина
Рождение ребёнка
03.11.1927
Дочь: Цымбалюк Евдокия Климовна
Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич
Украина
Рождение ребёнка
16.10.1929
Отец ребёнка: Ямковой Клим Васильевич
Украина
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Борищук Василий Назарович
Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович
Украина
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович
Украина
Рождение ребёнка
07.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович
Рождение ребёнка
23.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович
Украина
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Борищук Алексей Назарович
Отец ребёнка: Борищук Назар Родионович
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1980
Украина