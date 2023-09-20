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Полежаев Виктор Иванович
Полежаев Виктор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
1958
Пол
Мужской
Отец
Сальников Михаил
1927 г.р.
Мать
(Лагуткина) Елена
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Сальников Михаил
Мать:
Елена
Смерть
1958
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