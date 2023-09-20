Полежаев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолежаев Виктор Иванович

Полежаев Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сальников Михаил

Мать: Елена

Смерть
1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close