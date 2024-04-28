Батуркин Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБатуркин Федор

Батуркин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
1944 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1942

Дочь: Рухмакова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Батуркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1944

Сын: Батуркин Евгений Федерович

Мать ребёнка: Батуркина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуркина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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