Хуопалайнен (Репо) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Хуопалайнен) Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1804
Сын: Хуопалайнен Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1810
Сын: Хуопалайнен Саломон Михайлович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно