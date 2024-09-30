Хуопалайнен (Репо) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Репо) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Хуопалайнен) Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Михаил Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1804

Сын: Хуопалайнен Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Михаил Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1810

Сын: Хуопалайнен Саломон Михайлович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Михаил Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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