Новиков Игорь Иванович
Место рождения
Дата рождения04.07.1946
Дата смерти31.10.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1969
Дочь: Новикова Ирианда Игоревна
Мать ребёнка: Новикова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1975
Дочь: Новикова Оксана Игоревна
Мать ребёнка: Новикова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1979
Мать ребёнка: Новикова Зинаида Ивановна
Смерть
31.10.2023