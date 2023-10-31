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Новиков Игорь Иванович

Место рождения

Песковка, Київська область

Дата рождения

04.07.1946

Дата смерти

31.10.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковка, Київська область
Рождение ребёнка
16.08.1969

Дочь: Новикова Ирианда Игоревна

Мать ребёнка: Новикова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1975

Дочь: Новикова Оксана Игоревна

Мать ребёнка: Новикова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1979

Сын: Новиков Динис Игоревич

Мать ребёнка: Новикова Зинаида Ивановна

Смерть
31.10.2023
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