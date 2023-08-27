Володин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1985

Отец: Володин Владимир Семёнович

Мать: не указана

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