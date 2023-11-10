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- Павел Матвеевич

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Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.06.1906 ст.

Дата смерти

02.10.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1906 ст.

Отец: - Матвей Алексеевич

Мать: - Фёкла Васильевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-60м)
Крещение
29.06.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Василий Семёнович - крестьянский сын из д.М.Каменка Крёстная мать: Валентина Матвеевна - крестьянская девица из д.М.Каменка (сестра)
Смерть
02.10.1906 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 3 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
04.10.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.143-144 (Умершие №-75м)
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