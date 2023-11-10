- Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1906 ст.
Дата смерти02.10.1906 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1906 ст.
Отец: - Матвей Алексеевич
Мать: - Фёкла Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-60м)
Крещение
29.06.1906 ст.
Крёстный отец: Василий Семёнович - крестьянский сын из д.М.Каменка Крёстная мать: Валентина Матвеевна - крестьянская девица из д.М.Каменка (сестра)
Смерть
02.10.1906 ст.
Младенец в 3 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
04.10.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.143-144 (Умершие №-75м)