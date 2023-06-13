Баркова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Барков Семен Ильич

Отец ребёнка: Барков Илья Романович

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Петр Петрович

Отец ребёнка: Барков Петр Ильич

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Павел Петрович

Отец ребёнка: Барков Петр Ильич

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Иннокентий Петрович

Отец ребёнка: Барков Петр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Петр Ильич

Смерть
Неизвестно
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