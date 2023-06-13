Баркова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Барков Семен Ильич
Отец ребёнка: Барков Илья Романович
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Петр Петрович
Отец ребёнка: Барков Петр Ильич
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барков Петр Ильич
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Иннокентий Петрович
Отец ребёнка: Барков Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барков Петр Ильич
Смерть
Неизвестно