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Рябев Давыд Фадеев

Место рождения

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Рябев Фадей (Фадка) Афонасьев

Мать: Рябева Малания Иванова

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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