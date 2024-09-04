Алгазина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Пётр Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алгазин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Алгазина) Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Алгазин Пётр Ефимович

Смерть
Неизвестно

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