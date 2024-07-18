Никифор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Афонасий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1800

Дочь: Анисья Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1803

Сын: Михаил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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