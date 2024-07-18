Никифор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Афонасий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1800
Дочь: Анисья Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1803
Сын: Михаил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно