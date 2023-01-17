Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.
Отец: Иван
Мать: Агафия Степановна
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Феодор Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно