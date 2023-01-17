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Яков Иванович

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1721 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.

Отец: Иван

Мать: Агафия Степановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Феодор Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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