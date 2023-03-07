Харина Мария (Марина) (Филиппова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1767
Сын: Харин Денис (Дионисий) Фомин
Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Улита Фомина
Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов
Рождение ребёнка
После 1774
Дочь: Матрона Фомина
Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Харин Василий Фомин
Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Харин Епимах Фомин
Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харин Фома Парамонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812