Харина Мария (Марина) (Филиппова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Мария (Марина) (Филиппова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1765 и 1767

Сын: Харин Денис (Дионисий) Фомин

Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Улита Фомина

Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1774

Дочь: Матрона Фомина

Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Харин Василий Фомин

Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Харин Епимах Фомин

Отец ребёнка: Харин Фома Парамонов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Фома Парамонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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