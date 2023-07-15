Чернышёв Исай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёв Исай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Домна Исаевна

Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чернышёв Фёдор Исаевич

Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чернышёв Афанасий Исаевич

Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чернышёв Илья Исаевич

Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Прасковья Исаевна

Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Чернышёв Василий Исаевич

Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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