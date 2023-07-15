Чернышёв Исай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Домна Исаевна
Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чернышёв Афанасий Исаевич
Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Прасковья Исаевна
Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Чернышёва Анна Гавриловна
Смерть
Неизвестно