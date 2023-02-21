Хмелевская (Попова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Попова) Ольга Петровна

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Место рождения

Курская обл. п.Черемисиново

Дата рождения

08.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: Попов Пётр Михайлович

Мать: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл. п.Черемисиново
Бракосочетание
24.11.1978

Муж: Хмелевской Владимир Михайлович

Курская обл. п. Черемисиново
Рождение ребёнка
13.09.1979

Сын: Хмелевской Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Хмелевской Владимир Михайлович

Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
14.12.1980

Сын: Хмелевской Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Хмелевской Владимир Михайлович

Московская обл. г.Чехов
18.07.2003-13.01.2005 ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" инженер-конструктор III категории04.03.2005-05.08.2005 ОАО "Центральный конструкторско-технологичесийинститут машиностроения... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помошник воспитателя
Место жительства
Неизвестно
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