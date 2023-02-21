Хмелевская (Попова) Ольга Петровна
Место рожденияКурская обл. п.Черемисиново
Дата рождения08.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец: Попов Пётр Михайлович
Курская обл. п.Черемисиново
Бракосочетание
24.11.1978
Курская обл. п. Черемисиново
Рождение ребёнка
13.09.1979
Сын: Хмелевской Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Хмелевской Владимир Михайлович
Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
14.12.1980
Сын: Хмелевской Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Хмелевской Владимир Михайлович
Московская обл. г.Чехов
18.07.2003-13.01.2005 ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" инженер-конструктор III категории04.03.2005-05.08.2005 ОАО "Центральный конструкторско-технологичесийинститут машиностроения... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Помошник воспитателя
Место жительства
Неизвестно