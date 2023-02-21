Овсянникова (Каткова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Каткова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Каткова Елена Петровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Каткова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелли Михайловна

Отец ребёнка: Овсянников Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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