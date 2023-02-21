Овсянникова (Каткова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Каткова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Каткова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелли Михайловна
Отец ребёнка: Овсянников Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно