(Самойлова) Анастасия Фёдоровна
Место рождениядер.Артюшино
Дата рождения04.01.1888
Дата смерти21.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Артюшино
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1914
Дочь: Капитолина Яковлевна
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шканов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович
Смерть
21.11.1976