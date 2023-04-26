(Самойлова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Самойлова) Анастасия Фёдоровна

(Самойлова) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

дер.Артюшино

Дата рождения

04.01.1888

Дата смерти

21.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Артюшино
Бракосочетание
06.02.1908

Муж: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шканов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1914

Дочь: Капитолина Яковлевна

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Шканов Яков Степанович

Смерть
21.11.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close