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Малахова Наталья Анатольевна
Малахова Наталья Анатольевна
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Место рождения
Новая Жизнь
, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Дата рождения
06.06.1967
Пол
Женский
Отец
Малахов Анатолий Митрофанович
1940 г.р.
Мать
Малахова (Жукова) Мария Георгиевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1967
Отец:
Малахов Анатолий Митрофанович
Мать:
Малахова Мария Георгиевна
Новая Жизнь
, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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