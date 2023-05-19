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Малахова Наталья Анатольевна

Место рождения

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

06.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1967

Отец: Малахов Анатолий Митрофанович

Мать: Малахова Мария Георгиевна

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край