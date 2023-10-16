Напцок Ролан Кимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1966
Отец: Напцок Ким Рашидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1995
Дочь: Напцок-Тлехатук Гульнара Ролановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.12.2001
Сын: Напцок Тамирлан Роланович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Напцок Сабрина Ролановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно