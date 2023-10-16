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Напцок Ролан Кимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1966

Отец: Напцок Ким Рашидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1995

Дочь: Напцок-Тлехатук Гульнара Ролановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.12.2001

Сын: Напцок Тамирлан Роланович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Напцок Сабрина Ролановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напцок-Тлехас Мариет Шамсудиновна

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